RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek sayarak uyardı

HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek sayarak uyardı

Güneşli havayı görenler bayram tatilinde plan yapmaya hazırlanıyorlar. Peki bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu.

28.04.2022 08:26 - Son Güncelleme: 28.04.2022 08:26
HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek sayarak uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek sayarak uyardı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında, gece saatlerinde ise bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek sayarak uyardı

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek sayarak uyardı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ve çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek sayarak uyardı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA