HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! O güne dikkat! Sıcaklıklar 5 derece birden düşecek | 31 Ekim 2023 hava durumu

Ekim ayının sonlarına doğru gelirken ülke genelinde yaşanan yaz havası kendini soğuklara bırakıyor. Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de gün vererek sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini söyledi. Peki bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIK 5 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "İstanbul bugün parçalı bulutlu sıcaklık 25 derece. Perşembe günü 5 derece düşecek, Cumartesi 26 derece. Perşembe günü Öğlene doğru İstanbul da şiddetli yağışa dikkat edeceğiz. Aynı gün Kırklareli Tekirdağ Edirne Çanakkale'ye de dikkat edeceğiz" dedi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu