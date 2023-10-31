HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! O güne dikkat! Sıcaklıklar 5 derece birden düşecek | 31 Ekim 2023 hava durumu

Ekim ayının sonlarına doğru gelirken ülke genelinde yaşanan yaz havası kendini soğuklara bırakıyor. Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de gün vererek sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini söyledi. Peki bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu