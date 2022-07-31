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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere uyarı! 42 derece olacak! Eyyam-ı Bahur’da hastalıklara dikkat

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere uyarı! 42 derece olacak! Eyyam-ı Bahur’da hastalıklara dikkat

Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının etkisi altına giren ülkemizde özellikle hafta sonu plan yapmak isteyenler hava nasıl olacak sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre bazı illerde hava sıcaklıkları 42 dereceye kadar çıkacak. Öte yandan Afrika sıcakları anlamına gelen Eyyam-ı Bahur hakkında uzmanlardan kritik uyarılar geldi. İşte il il hava durumu

31.07.2022 08:17 - Son Güncelleme: 31.07.2022 08:17
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere uyarı! 42 derece olacak! Eyyam-ı Bahur’da hastalıklara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Sakarya, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere uyarı! 42 derece olacak! Eyyam-ı Bahur’da hastalıklara dikkat

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile gece saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere uyarı! 42 derece olacak! Eyyam-ı Bahur’da hastalıklara dikkat

EGE

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere uyarı! 42 derece olacak! Eyyam-ı Bahur’da hastalıklara dikkat

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere uyarı! 42 derece olacak! Eyyam-ı Bahur’da hastalıklara dikkat

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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