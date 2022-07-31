HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere uyarı! 42 derece olacak! Eyyam-ı Bahur’da hastalıklara dikkat
Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının etkisi altına giren ülkemizde özellikle hafta sonu plan yapmak isteyenler hava nasıl olacak sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre bazı illerde hava sıcaklıkları 42 dereceye kadar çıkacak. Öte yandan Afrika sıcakları anlamına gelen Eyyam-ı Bahur hakkında uzmanlardan kritik uyarılar geldi. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Sakarya, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile gece saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu