CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankapark’ı çürümeye terk edip zararı hırsızlara yükledi!
Yerel seçimlerle başa gelen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetimi, kentte bulunan Ankapark'ı resmen çürümeye terk etti. Mansur Yavaş "Ankapark'ın şu an ki zararı 110 milyon" derken Ankapark'ta 2021 yılından itibaren 87 hırsızlık yaşandığını ileri sürüldü. Yani zararın tamamen hırsızlıktan kaynaklı olduğu ifade edildi. Ancak resmi kayıtlara göre söz konusu zaman diliminde sadece 8 vakanın karakola intikal ettiği ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal "Bu olay bile Ankapark'ın bile istene talan edildiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Ankapark'ın şu an ki zararı 110 milyon" dedi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin de sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaptı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ankapark'ta 2021 yılından itibaren 87 hırsızlık yaşandığını ileri sürdü. Böylece Büyükşehir yönetimi 110 milyon liralık zararını hırsızlıklar yüzünden meydana geldiğini söylemek istedi. Ancak 2021 ile 2022'de 4 girişi bulunan parkta topu topu 8 hırsızlık oldu:
25 Mart 2021: Ankapark içerisinde bulunan Ankatoys isimli iş yerinde dükkânın cam kapılarının hasarlı olduğu tespit edildi. Mala zarar verme suçuna ilişkin olayın faillerine ulaşılamadı.
3 Mayıs 2021: Elektrik kablolarının hasar görmesi ile ilgili işlem yapıldı. Mala zarar verme suçuna ilişkin olayın faillerine ulaşılamadı.
8 Şubat 2022: Oyuncak mağazasının camlarının ve kapısının kırık olduğu ve içerisinde malzemelerin zarar gördüğü tespit edildi. Faillere ulaşılamadı.
16 Şubat 2022: Koiko isimli oyuncak mağazasında çeşitli oyuncakları çalındı. Fail ya da faillere ulaşılamadı.
24 Şubat 2022: Kabloların çalan S.S özel güvenlikçilerce yakalandı. S.S, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.
7 Nisan 2022: 13 lavabo batarya, 8 musluk, 2 bıçak, 1 pense, 2 kerpeten ve 1 maket bıçağı çalan C.Ç ve R.T, yakalandı. Şüpheliler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
13 Haziran 2022: Büfeden muhtelif eşyalar çalındı. Hırsızlık olayının fail ya da faillerine ulaşılamadı.
24 Haziran 2022: Trafo yanında 4 bakır levha çalındı. Yakalanan üç şüpheli serbest bırakıldı.
ÜNAL: "BU OLAY BİLE ANKAPARK'IN BİLE İSTENE TALAN EDİLDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR"
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal duruma tepki gösterdi. Ünal şu ifadeleri kullandı:
"Ankapark bile istene talan edilmiştir... Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti döneminde hizmete açılmış olan Ankapark projesine başından beri önyargılı olarak bakmıştır. Mansur Yavaş seçim öncesi de, sonrası da bu güzel projeyi çöp etmek için habire kötülemiştir."
"Ankapark'ın korumasından sorumlu belediyeye bağlı ANFA Şirketi görevini savsaklamış, belediye yetkilisinin 87 hırsızlık vakıası savcılığa verilmiştir dediği hadisede ulaşılan resmî kayıtlara göre sadece 8 vakıanın karakola intikal ettirildiği ortaya çıkmıştır. Bu olay bile Ankapark'ın bile istene talan edildiğini göstermektedir."
"CHP'li Mansur Yavaş'ın yerine şu an AK Partili bir Belediye Başkanı olmuş olsaydı Ankapark başkentin yüz akı bir eser olmaya devam edecekti. İhmaller ve kasıtlı denetimsizlikler güzel bir tesisi harap hale getirmiştir. Bu tesisin bu hale gelmesinde önemli oranda Mansur Yavaş'ın suçu bulunmaktadır."