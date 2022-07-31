CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankapark’ı çürümeye terk edip zararı hırsızlara yükledi!

ÜNAL: "BU OLAY BİLE ANKAPARK'IN BİLE İSTENE TALAN EDİLDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal duruma tepki gösterdi. Ünal şu ifadeleri kullandı:

"Ankapark bile istene talan edilmiştir... Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti döneminde hizmete açılmış olan Ankapark projesine başından beri önyargılı olarak bakmıştır. Mansur Yavaş seçim öncesi de, sonrası da bu güzel projeyi çöp etmek için habire kötülemiştir."

"Ankapark'ın korumasından sorumlu belediyeye bağlı ANFA Şirketi görevini savsaklamış, belediye yetkilisinin 87 hırsızlık vakıası savcılığa verilmiştir dediği hadisede ulaşılan resmî kayıtlara göre sadece 8 vakıanın karakola intikal ettirildiği ortaya çıkmıştır. Bu olay bile Ankapark'ın bile istene talan edildiğini göstermektedir."