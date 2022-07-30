EYT çıkmadan mutlaka bunları yapın! SGK uzmanı uyardı! 4A, 4B, 4C'liler emekli olamayabilirsiniz! Hemen kontrol edin!
EYT son dakika gelişmesi bugün haberleri gelmeye devam ediyor. SGK uzmanı tarafından gelen uyarı ise EYT bekleyenleri telaşlandırdı. Peki, EYT'den nasıl faydalanılır? EYT çıkmadan nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilenler...
1999 öncesi emeklilik müjdesi için hükümet sonunda düğmeye basmış ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT yasası için çalışmalara başladıklarını duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama ile EYT formülleri üzerinde çalışmaya başladıklarını yeni yol haritası çıkardıklarını söylemişti. İşte konu hakkında merak edilenler...
EYT'DE YENİ YOL HARİTASI NE, EYT EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR FORMÜLÜ, FORMÜLLERİ NELER?
You Tube kanalından yapılan canlı yayın ile merak edilen soruları yanıtlayan Özgür Erdursun, ortaya atılan formülleri değerlendirdi. EYT'de hemen emekli olacak kişiler için kadınlarda 7 bin 200 erkelerde ise 9 bin gün formülünü eleştiren Özgür Erdursun bu formülün büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.
EYT EMEKLİLİK MAAŞI NE KADAR, EYT'DEN EMEKLİ OLANLAR KAÇ TL MAAŞ ALACAK?
Emekli olmak isteyenler için ortaya atılan bir diğer formülün maaşta kesinti olduğunu belirten Erdursun, kesinti formülünü çoğu kimsenin kabul etmeyeceğini iddia etti. Kesinti rakamlarını afaki olarak söylediğini belirten Erdursun "Şunu diyebilirler yıllık yüzde 3 kesinti yapacağız, emekliliğinize nomalde 6 yıl var, yüzde 18 kesinti yapacağız. İlk yıl yüzde 18 eksik maaş ve kademeli olarak düşecek.