EYT çıkmadan mutlaka bunları yapın! SGK uzmanı uyardı! 4A, 4B, 4C’liler emekli olamayabilirsiniz! Hemen kontrol edin!

EYT EMEKLİLİK MAAŞI NE KADAR, EYT'DEN EMEKLİ OLANLAR KAÇ TL MAAŞ ALACAK?

Emekli olmak isteyenler için ortaya atılan bir diğer formülün maaşta kesinti olduğunu belirten Erdursun, kesinti formülünü çoğu kimsenin kabul etmeyeceğini iddia etti. Kesinti rakamlarını afaki olarak söylediğini belirten Erdursun "Şunu diyebilirler yıllık yüzde 3 kesinti yapacağız, emekliliğinize nomalde 6 yıl var, yüzde 18 kesinti yapacağız. İlk yıl yüzde 18 eksik maaş ve kademeli olarak düşecek.