RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle çay içip sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan gençlerle çay içip sohbet etti.

17.04.2023 23:14 - Son Güncelleme: 17.04.2023 23:53
Başkan Erdoğan, Üsküdar’da gençlerle çay içip sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan, Üsküdar’da gençlerle çay içip sohbet etti

Erdoğan, burada gençlerle çay içerek bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan, Üsküdar’da gençlerle çay içip sohbet etti

BAŞKAN ERDOĞAN 'BÜYÜK ÜSKÜDAR İFTARI'NDA KONUŞTU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerine gelen depremzedelerle Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nda bir araya gelen Erdoğan, sözlerine, tüm İstanbul'a ve Üsküdar'a selamlarını göndererek başladı.

Başkan Erdoğan, Üsküdar’da gençlerle çay içip sohbet etti

"Üstat" olarak andığı Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküdar'ı "vatanın her şehri gıptayla hatırlar" diyerek tarif ettiğini aktaran Erdoğan, kendisi de bir İstanbul ve Üsküdar aşığı olan merhum şairi, Üsküdar'ın ışıklarına bakarak seslendiği, "Kimlersiniz?/ Ya bağrı yanık kimselersiniz/ Yahut da her sabah uyanık kimselersiniz/ Dünya yüzünde bir sefer olsun tanışmadan öz çehrenizle sizleri görmekteyim bu an/ Sizlersiniz bu anı ışıklarla Türk eden/ Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden/ Gönlüm, dilim, kanım ve mizacımla sizdenim/ Dünya ve ahirette vatandaşlarım benim." dizeleriyle selamladığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Üsküdar’da gençlerle çay içip sohbet etti

Erdoğan, kalubeladan beri kardeş oldukları, ebediyen de kardeş olacakları Üsküdarlı vatandaşların her birini hasretle selamladığını belirterek Geleneksel Büyük Üsküdar İftarı'nda kendileriyle olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ebedi ve ezeli kardeşliklerinin remzi olan iftar sofrasını kendileriyle paylaştıkları için vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, bu güzel ramazan akşamında, 1000 aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'nde gönüllerini buluşturan, kucaklaşmalarına vesile olan başta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen olmak üzere herkese şükranlarını sunduğunu ifade etti.

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