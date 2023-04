Başkan Erdoğan, Üsküdar’da gençlerle çay içip sohbet etti

"Üstat" olarak andığı Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküdar'ı "vatanın her şehri gıptayla hatırlar" diyerek tarif ettiğini aktaran Erdoğan, kendisi de bir İstanbul ve Üsküdar aşığı olan merhum şairi, Üsküdar'ın ışıklarına bakarak seslendiği, "Kimlersiniz?/ Ya bağrı yanık kimselersiniz/ Yahut da her sabah uyanık kimselersiniz/ Dünya yüzünde bir sefer olsun tanışmadan öz çehrenizle sizleri görmekteyim bu an/ Sizlersiniz bu anı ışıklarla Türk eden/ Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden/ Gönlüm, dilim, kanım ve mizacımla sizdenim/ Dünya ve ahirette vatandaşlarım benim." dizeleriyle selamladığını ifade etti.