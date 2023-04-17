Başkan Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle çay içip sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan gençlerle çay içip sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN 'BÜYÜK ÜSKÜDAR İFTARI'NDA KONUŞTU
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerine gelen depremzedelerle Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nda bir araya gelen Erdoğan, sözlerine, tüm İstanbul'a ve Üsküdar'a selamlarını göndererek başladı.
"Üstat" olarak andığı Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküdar'ı "vatanın her şehri gıptayla hatırlar" diyerek tarif ettiğini aktaran Erdoğan, kendisi de bir İstanbul ve Üsküdar aşığı olan merhum şairi, Üsküdar'ın ışıklarına bakarak seslendiği, "Kimlersiniz?/ Ya bağrı yanık kimselersiniz/ Yahut da her sabah uyanık kimselersiniz/ Dünya yüzünde bir sefer olsun tanışmadan öz çehrenizle sizleri görmekteyim bu an/ Sizlersiniz bu anı ışıklarla Türk eden/ Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden/ Gönlüm, dilim, kanım ve mizacımla sizdenim/ Dünya ve ahirette vatandaşlarım benim." dizeleriyle selamladığını ifade etti.
Erdoğan, kalubeladan beri kardeş oldukları, ebediyen de kardeş olacakları Üsküdarlı vatandaşların her birini hasretle selamladığını belirterek Geleneksel Büyük Üsküdar İftarı'nda kendileriyle olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Ebedi ve ezeli kardeşliklerinin remzi olan iftar sofrasını kendileriyle paylaştıkları için vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, bu güzel ramazan akşamında, 1000 aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'nde gönüllerini buluşturan, kucaklaşmalarına vesile olan başta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen olmak üzere herkese şükranlarını sunduğunu ifade etti.