CHP'nin anketçisi Murat Gezici'den deprem sonrası flaş Kanal İstanbul itirafı! İşte "Kanal İstanbul neden gerekli?" sorusunun verilerle yanıtı

"KANAL İSTANBUL'UN ÖNEMLİ BİR PROJE OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

"Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu bize tekrar kamuoyunun gündemine koymamız gerekir" diyen Gezici, "Yeni rezerv alanı oluşturarak konut alanı açılarak kentsel dönüşümü dolaylı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 2.5 milyon İstanbulluyu götürebilirsiniz yeni binalara. Bunu iktidarı ve muhalefet bir arada yapması gerekir." ifadelerini kullandı.