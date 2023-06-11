Ankara’yı sel vurdu Mansur Yavaş yine ortada yok! Vatandaşlardan istifa çağrısı
Meteoroloji'nin saatler öncesinden yaptığı uyarılara karşın alınmayan önlemler neticesinde; şiddetli sağanak yağmurun ardından Ankara'da evler ve iş yerlerini sular bastı. Yollar ve caddeler göle döndü. Büyük bir felaketle karşı karşıya kalan Ankaralılar, adeta ortalıklarda gözükmeyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada Yavaş'a istifa çağrısında bulunuldu.
Ankara'da şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da sarı kod uyarısı yapılırken ABB tarafından yine hiçbir önlem alınmadı. Yağışlar sebebiyle Ankara'nın Sıhhiye semtinde çok sayıda ev, işyeri ve araç sular altında kaldı.
Vatandaşlar kendi imkânları ile araçlarını kurtarmaya çalışırken Çankaya'da da sel suları önüne kattığı her şeyi alıp götürdü. Metro İstasyonları da sular altında kalırken metroda bulunan vatandaşlar son anda tahliye edildi. Yavaş'ın liyakatsizliğine ve her doğal afette ortadan kaybolmasına vatandaşlardan tepki yağdı.
ANKARALILAR KABUSU YAŞIYOR
Ankara'da etkili olan sağanak yağış Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilgisizliği yüzünden hayatı felç etti. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayalleri uğruna aylarca Ankara'yı Allah'a emanet bırakan Mansur Yavaş, şimdi de Ankara'da etkili olan yağışlarda ortadan kaybolmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da etkili olan yağışlar için sarı kod uyarıları verilmesine rağmen Yavaş ve ekibi hiçbir hazırlık yapmadı.
Mazgal ve rögar temizliğini göz ardı etmekte ısrarcı olan Yavaş ve ekibi üstüne birde Ankara'nın birçok noktasında mazgalların ve rögarların üstüne asfalt dökerek kapattı. Yavaş ve ekibinin iş bilmezliği yüzünden her yağmurda Ankaralılar kâbusu yaşamaya başladı.