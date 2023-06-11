Ankara’yı sel vurdu Mansur Yavaş yine ortada yok! Vatandaşlardan istifa çağrısı

Ankara'da şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da sarı kod uyarısı yapılırken ABB tarafından yine hiçbir önlem alınmadı. Yağışlar sebebiyle Ankara'nın Sıhhiye semtinde çok sayıda ev, işyeri ve araç sular altında kaldı.