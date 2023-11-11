İl il saat verildi cayır cayır geliyor! Sakın o saatte dışarı adım atmayın! İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Muğla...

Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, saatlik olarak bölge genelinde etkili olan yağışlar özellikle Marmara'da ara ara sağanak şeklinde görülüyor. Yağışlarla birlikte bölgede hava sıcaklıklarının 4-5 derece azalması öngörülüyor. Lodos uyarılarının ardından vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması konusuna da vurgu yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen yağışlar etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 4-5 derece azalması beklenirken 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapıldı.
UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bilecik, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yaparken Aydın, Çanakkale, Manisa, Balıkesir ve İzmir için ise sarı ve turuncu kodlu uyarılar geldi.
YAĞIŞLAR SÜRÜYOR
Dün gece saatlerinden itibaren İstanbul, İzmir ve Bursa'da başlayan yağışlar, gün içinde sağanak halinde devam edecek. Özellikle İstanbul'da lodosun saatte 80 km'ye kadar çıkması bekleniyor, bu durum olumsuz etkilere neden olabilir.