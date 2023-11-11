İl il saat verildi cayır cayır geliyor! Sakın o saatte dışarı adım atmayın! İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Muğla...

Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, saatlik olarak bölge genelinde etkili olan yağışlar özellikle Marmara'da ara ara sağanak şeklinde görülüyor. Yağışlarla birlikte bölgede hava sıcaklıklarının 4-5 derece azalması öngörülüyor. Lodos uyarılarının ardından vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması konusuna da vurgu yapıldı.