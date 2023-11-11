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İl il saat verildi cayır cayır geliyor! Sakın o saatte dışarı adım atmayın! İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Muğla...

Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, saatlik olarak bölge genelinde etkili olan yağışlar özellikle Marmara'da ara ara sağanak şeklinde görülüyor. Yağışlarla birlikte bölgede hava sıcaklıklarının 4-5 derece azalması öngörülüyor. Lodos uyarılarının ardından vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması konusuna da vurgu yapıldı.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 12:42 Güncelleme 11 Kasım 2023, 12:42
İl il saat verildi cayır cayır geliyor! Sakın o saatte dışarı adım atmayın! İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Muğla... 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen yağışlar etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 4-5 derece azalması beklenirken 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapıldı.

İl il saat verildi cayır cayır geliyor! Sakın o saatte dışarı adım atmayın! İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Muğla... 2

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bilecik, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yaparken Aydın, Çanakkale, Manisa, Balıkesir ve İzmir için ise sarı ve turuncu kodlu uyarılar geldi.

İl il saat verildi cayır cayır geliyor! Sakın o saatte dışarı adım atmayın! İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Muğla... 3

YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Dün gece saatlerinden itibaren İstanbul, İzmir ve Bursa'da başlayan yağışlar, gün içinde sağanak halinde devam edecek. Özellikle İstanbul'da lodosun saatte 80 km'ye kadar çıkması bekleniyor, bu durum olumsuz etkilere neden olabilir.

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