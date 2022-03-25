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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen kar yağışlarının ardından "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı her gün araştırılmaya başlandı. Meteoroloji gelen son dakika açıklamasında bazı iller için saat vererek yağış uyarısında bulundu. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

25.03.2022 08:55 - Son Güncelleme: 25.03.2022 08:55
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale haricinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

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