HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen kar yağışlarının ardından "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı her gün araştırılmaya başlandı. Meteoroloji gelen son dakika açıklamasında bazı iller için saat vererek yağış uyarısında bulundu. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale haricinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu