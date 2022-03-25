16 milyar TL vurgun | Samsunlu Gezek kardeşlerin alıp binemediği o BMW
16 milyar tl vurgun, 16 milyar tl vurgun banka arama motorlarında en çok aranan konuların başında geliyor. Samsun'da Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlerin bankanın mobil uygulamasında buldukları açıkla yaptıkları 16 milyar liralık vurgun herkesin dilinde. Hatta öyle ki bu miktarı dolar sananlar "16 milyar dolar kaç tl" diye arama motorlarında da aramalar yapılıyor. Dünyanın en büyük soygunu olarak tarihe geçen olayda ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kocaeli İzmit'te yaşayan Mustafa Tarakçı da Recep ve Emre Gezek kardeşler gibi aynı yöntemle hesabına para geçirdi. Gezek kardeşler 12 ayrı akrabasına 415 bin lira transfer etti. Kardeşlerin BMW aldığı galerici parayı iade ederken banka suç duyurusunda söz konusu miktarın 14 milyar 300 milyon olduğunu belirtti ve soruşturma için gizlilik ve kısıtlama kararı istedi. Gezek kardeşlerin aldığı ancak binemediği BMW de ortaya çıktı. İşte Samsun ve Kocaeli'de gerçekleşen milyar liralık vurgunların detayları...
Samsunlu Emre ve Recep Gezek kardeşlerin, 16 milyarı hesaplarına aktardıktan sonra ilk işleri hayallerindeki arabayı almak oldu. Oturdukları yere yakın bir konumda oto Galeri vardı. Sahibiyle temasa geçtiler. Beyaz renkli, dizel, 2010 model ikinci el bir Araba beğendiler. Araç 275 bin kilometredeydi.
Galeri 328 bin lira istedi. Sıkı pazarlık ettiler. 300 bin liraya anlaştılar. Parayı galerici F.A.'nın hesabına havale ettiler. Ama bu havalenin bir kısmı Emre'nin hesabından bir kısmı da Recep'in para gönderdiği K.D. adlı bir arkadaşının hesabından yapıldı. Arabayı da pazartesi günü teslim almak üzere anlaştılar.
PARAYI İADE ETTİ
Bankanın suç duyurusu dilekçesinde süreçle ilgili olarak "Galerici F.A. ile banka yetkilileri arasında yapılan görüşmede suça konu eylemler anlatılmış olup sonrasında F.A. söz konusu 300 bin liranın Emre Gezek'in bankadaki hesabına iade edilmesi için talimat vermiş ve iade işlemi gerçekleşmiştir" ifadeleri yer aldı. Hürriyet'in haberine göre galericiler bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.