16 milyar TL vurgun | Samsunlu Gezek kardeşlerin alıp binemediği o BMW

PARAYI İADE ETTİ

Bankanın suç duyurusu dilekçesinde süreçle ilgili olarak "Galerici F.A. ile banka yetkilileri arasında yapılan görüşmede suça konu eylemler anlatılmış olup sonrasında F.A. söz konusu 300 bin liranın Emre Gezek'in bankadaki hesabına iade edilmesi için talimat vermiş ve iade işlemi gerçekleşmiştir" ifadeleri yer aldı. Hürriyet'in haberine göre galericiler bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.