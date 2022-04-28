CHP’li Yıldıray Sapan’dan kaset kumpası hakkında flaş sözler: FETÖ işi olduğunu en başında söyledim

"BEN BAŞINDAN BERİ BU İŞİN ZATEN MÜSEBBİBİNİN FETÖ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM"

Kararı değerlendiren CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, "Ben başından beri bu işin zaten müsebbibinin FETÖ olduğunu söylemiştim. Bugün de benim söylediklerimin doğru olduğu teyit edildi. Burada iki nokta eksik kaldı. Onun da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bir tanesi yeni CHP içerisinden bu sufleyi verenler yani bu konuda yardımcı olanlar bir de yapılan bu komplonun sonucunda faydalananalar var. Bunlar tabi kendilerini saklıyorlar. Ortaya çıkmayacağını düşünüyorlar. Gerçekler hiçbir zaman toprağın altına gömülmez. Kayıtsızlıktan dolayı perde arkasında gizlenir ama o da ortaya çıkacaktır" dedi.

