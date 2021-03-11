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Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasını yayınladı! İşte 81 ilin risk durumuna göre renk kodları! İstanbul, Ankara ve İzmir’in renk kodu değişti mi?

Türkiye 1 Mart'tan itibaren kademe kademe normalleşmeye geçerken Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında renk kodları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona risk haritasına göre, iller 4 farklı gruba ve 4 farklı renge ayrıldı. Söz konusu renk kodlarına göre kısıtlamalar kaldırılıyor ya da devam ediyor. Son günlerde yaşanan vaka artışının ardından renk kodlarının değişip değişmediği araştırılmaya başlandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'in renk kodu değişti mi? İşte 81 ilin vaka yoğunluğuna göre renk kodları…

11.03.2021 12:36 - Son Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasını yayınladı! İşte 81 ilin risk durumuna göre renk kodları! İstanbul, Ankara ve İzmir’in renk kodu değişti mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından başlayan kontrollü normalleşmede gözler şehirleri risk haritasında. 1 haftalık süreç geride kalırken milyonlar illerde son durumları merak etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasını yayınladı! İşte 81 ilin risk durumuna göre renk kodları! İstanbul, Ankara ve İzmir’in renk kodu değişti mi?

İŞTE İL İL KORONA RİSK HARİTASI!

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor.

İşte il il düşük, orta, yüksek, ve çok yüksek riskli iller;

Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasını yayınladı! İşte 81 ilin risk durumuna göre renk kodları! İstanbul, Ankara ve İzmir’in renk kodu değişti mi?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

ADIYAMAN

Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasını yayınladı! İşte 81 ilin risk durumuna göre renk kodları! İstanbul, Ankara ve İzmir’in renk kodu değişti mi?

AĞRI

Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasını yayınladı! İşte 81 ilin risk durumuna göre renk kodları! İstanbul, Ankara ve İzmir’in renk kodu değişti mi?

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