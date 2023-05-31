HAVA DURUMU | 13 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji il il saydı! Sel, su baskını, kuvvetli yağış...
Son dakika haberleri... Haziran ayına girerken Meteoroloji'den kuvvetli yağış için 13 ile sarı kodlu uyarı geldi. Kuvvetli yağışın görüleceği illeri tek tek sayan Meteoroloji, vatandaşları olumsuz durumlara karşı uyardı. Bahar yağışlarının bir hafta devam edeceği açıklandı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu
31.05.2023 09:02 - Son Güncelleme: 31.05.2023 09:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Tekirdağ, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 kenti "sarı" kodla uyardı. İşte kuvvetli yağış beklenen iller...
Afyonkarahisar