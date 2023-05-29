Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 ilçede ezdi geçti! İşte İstanbul'da sandıklardan çıkan sonuç
28 Mayıs seçimlerinde, gözler bir yandan Türkiye'nin en büyük seçmen nüfusuna sahip İstanbul'a çevrildi. 39 ilçede sandıkların tamamı yüzde 100 açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk tura oranla; çok sayıda ilçede oyunu artırdı. 4 ilçede rakibi Kılıçdaroğlu'na ezici üstünlük sağladı... İşte İstanbul'da ilçe ilçe oy oranları...
29.05.2023 14:45 - Son Güncelleme: 29.05.2023 14:57
28 Mayıs seçimlerinde sonucu en çok merak edilen şehirlerin başında İstanbul geliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını birçok ilçede artırdığı seçime katılım, yüksek oranlarda gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, Arnavutköy, Esenler, Bağcılar ve Sultanbeyli'de rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük fark atarak birinci çıktı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe oy oranları...