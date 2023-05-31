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2023 yılı kurbanlık fiyatları belli oldu! En düşük büyükbaş hayvan 60 bin lira!

Kurban Bayramı yaklaşırken ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaş kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. 2023 yılında en düşük büyükbaş hayvan fiyatının 60 bin liradan başlaması bekleniyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

takvim.com.tr
31.05.2023 10:22 - Son Güncelleme: 31.05.2023 10:22
2023 yılı kurbanlık fiyatları belli oldu! En düşük büyükbaş hayvan 60 bin lira!

Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı...

İbadetini yerin getirmek için kolları sıvayan binlerce vatandaş kurbanlık arayışı içerisine girdi.

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2023 yılı kurbanlık fiyatları belli oldu! En düşük büyükbaş hayvan 60 bin lira!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükşehirlerde kurban satışı hemen hemen 10 gün önce başladı.

Kurbanlık hayvanlar ise yaklaşık iki hafta sonra gelecek.

2023 yılı kurbanlık fiyatları belli oldu! En düşük büyükbaş hayvan 60 bin lira!

YÜZDE 150 ORANINDA ARTTI

Kurban fiyatları ise artan enflasyon rakamları ve et fiyatları ile birlikte geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 150 oranında arttı.

2023 yılı kurbanlık fiyatları belli oldu! En düşük büyükbaş hayvan 60 bin lira!

Kurban fiyatları değişkenlik gösterse de ortalama fiyata büyükbaş hayvanda 60-100 bin, küçükbaş hayvanlarda ise 4-7 bin lira arasında değişiyor.

2023 yılı kurbanlık fiyatları belli oldu! En düşük büyükbaş hayvan 60 bin lira!

İSTANBUL'DA CANLI KİLOSU 165 LİRA CİVARINDA

İstanbul'da kurbanlık canlı dananın kilosu 165 lirayken, canlı düvenin kilosu 155 lira civarında bulunuyor.

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