2023 yılı kurbanlık fiyatları belli oldu! En düşük büyükbaş hayvan 60 bin lira!
Kurban Bayramı yaklaşırken ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaş kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. 2023 yılında en düşük büyükbaş hayvan fiyatının 60 bin liradan başlaması bekleniyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.
31.05.2023 10:22 - Son Güncelleme: 31.05.2023 10:22
Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı...
İbadetini yerin getirmek için kolları sıvayan binlerce vatandaş kurbanlık arayışı içerisine girdi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükşehirlerde kurban satışı hemen hemen 10 gün önce başladı.
Kurbanlık hayvanlar ise yaklaşık iki hafta sonra gelecek.