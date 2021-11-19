SON DAKİKA! Müge Anlı'da aranan Müslüme 10. günde bulundu! Minik Yörük kızı Müslüme'nin annesinin feryadı yürek dağladı
Son dakika... Yörük kızı Müslüme'den acı haber! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduğu çadırdan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, cansız bedeni bulundu. AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmaların 10 gününde Müslüme'nin bulunması annesini yıktı. Müslüme'nin annesi Selvi Yağal'ın ağıtları yürek yaktı...
19.11.2021 13:28
- Son Güncelleme: 19.11.2021 13:36
Müslüme'nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.