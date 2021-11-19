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Haberler Güncel SON DAKİKA! Müge Anlı'da aranan Müslüme 10. günde bulundu! Minik Yörük kızı Müslüme'nin annesinin feryadı yürek dağladı

SON DAKİKA! Müge Anlı'da aranan Müslüme 10. günde bulundu! Minik Yörük kızı Müslüme'nin annesinin feryadı yürek dağladı

Son dakika... Yörük kızı Müslüme'den acı haber! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduğu çadırdan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, cansız bedeni bulundu. AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmaların 10 gününde Müslüme'nin bulunması annesini yıktı. Müslüme'nin annesi Selvi Yağal'ın ağıtları yürek yaktı...

19.11.2021 13:28 - Son Güncelleme: 19.11.2021 13:36
SON DAKİKA! Müge Anlı’da aranan Müslüme 10 günde bulundu! Minik Yörük kızı Müslüme’nin annesinin feryadı yürek dağladı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA! Müge Anlı’da aranan Müslüme 10 günde bulundu! Minik Yörük kızı Müslüme’nin annesinin feryadı yürek dağladı

Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

SON DAKİKA! Müge Anlı’da aranan Müslüme 10 günde bulundu! Minik Yörük kızı Müslüme’nin annesinin feryadı yürek dağladı

Gülnar'da Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

SON DAKİKA! Müge Anlı’da aranan Müslüme 10 günde bulundu! Minik Yörük kızı Müslüme’nin annesinin feryadı yürek dağladı

Müslüme'nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

SON DAKİKA! Müge Anlı’da aranan Müslüme 10 günde bulundu! Minik Yörük kızı Müslüme’nin annesinin feryadı yürek dağladı

Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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