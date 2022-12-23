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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı! Pazar gününe dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı! Pazar gününe dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2022 hava durumu

Hava nasıl olacak? sorusu zemheri ayının gelmesi ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Meteoroloji'nin yayınladığı son tahmin raporuna göre Ankara'da Pazar günü kar bekleniyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu

23.12.2022 06:43 - Son Güncelleme: 23.12.2022 06:43
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar ve fırtına uyarısı! Pazar gününe dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2022 hava durumu

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Öte yandan Ankara'da pazar günü kar yağışı bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar ve fırtına uyarısı! Pazar gününe dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Genellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar ve fırtına uyarısı! Pazar gününe dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2022 hava durumu

EGE

Genellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar ve fırtına uyarısı! Pazar gününe dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2022 hava durumu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar ve fırtına uyarısı! Pazar gününe dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2022 hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

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