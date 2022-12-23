HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar ve fırtına uyarısı! Pazar gününe dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2022 hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu