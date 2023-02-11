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Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Can Alpargün kimdir, tutuklandı mı? Hasan Alpargün Apartmanı nerede, sahibi kim, kim yaptı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Adana'da yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve oğlunun kaçtığı iddia edilmişti. Son dakika haberine göre, firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı. Peki, Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Can Alpargün kimdir? İşte detaylar...

takvim.com.tr
11.02.2023 18:53 - Son Güncelleme: 11.02.2023 18:56
Hasan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Can Alpargün kimdir, tutuklandı mı? Hasan Alpargün Apartmanı nerede, sahibi kim, kim yaptı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Adana'da yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı. Peki, Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Can Alpargün kimdir? İşte merak edilenler...

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Hasan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Can Alpargün kimdir, tutuklandı mı? Hasan Alpargün Apartmanı nerede, sahibi kim, kim yaptı?

Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.

Hasan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Can Alpargün kimdir, tutuklandı mı? Hasan Alpargün Apartmanı nerede, sahibi kim, kim yaptı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Adana'da yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve oğlunun kaçtığı iddia edilmişti.

Hasan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Can Alpargün kimdir, tutuklandı mı? Hasan Alpargün Apartmanı nerede, sahibi kim, kim yaptı?

Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı depremde çöktü. Çöken 32 daireli binada arama kurtarma çalışmaları halen sürerken şu ana kadar 65 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.

Hasan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Can Alpargün kimdir, tutuklandı mı? Hasan Alpargün Apartmanı nerede, sahibi kim, kim yaptı?

En az 65 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Can Alpargün'ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da, "Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık" sözleriyle pazarladığı belirtildi.

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