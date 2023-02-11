Kahramanmaraş'ta yaşanan yüzyılın felaketinde sosyal medyada paylaşılan yalanlar ve gerçekleri
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle yüzyılın felaketini yaşadı. 10 ilde etkili olan deprem sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremde yaraları sarmak için devlet ve millet tek yürek olurken, sosyal medyada bazı fırsatçılar tarafından yayılan yalan ve yanlış bilgi kirliliği ise oldukça fazla. İşte Kahramanmaraş depremi sonrası söylenen yalanlar ve gerçekleri...
11.02.2023 23:06 - Son Güncelleme: 11.02.2023 23:12