Kahramanmaraş'ta yaşanan yüzyılın felaketinde sosyal medyada paylaşılan yalanlar ve gerçekleri

Depremde yaraları sarmak için devlet ve millet tek yürek olurken, sosyal medyada bazı kişiler tarafından yayılan yalan ve yanlış bilgi kirliliği ise oldukça fazla. takvim.com.tr sizler için sosyal medyada yayılan yalan ve yanlış bilgileri doğrularıyla beraber tek tek gözler önüne serdi.