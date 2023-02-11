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Kahramanmaraş'ta yaşanan yüzyılın felaketinde sosyal medyada paylaşılan yalanlar ve gerçekleri

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle yüzyılın felaketini yaşadı. 10 ilde etkili olan deprem sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremde yaraları sarmak için devlet ve millet tek yürek olurken, sosyal medyada bazı fırsatçılar tarafından yayılan yalan ve yanlış bilgi kirliliği ise oldukça fazla. İşte Kahramanmaraş depremi sonrası söylenen yalanlar ve gerçekleri...

11.02.2023 23:06 - Son Güncelleme: 11.02.2023 23:12
Yalanlar ve gerçekler

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle yüzyılın felaketini yaşadı. 10 ilde etkili olan deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olurken binlerce kişi hayatını kaybetti.

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Yalanlar ve gerçekler

Depremde yaraları sarmak için devlet ve millet tek yürek olurken, sosyal medyada bazı kişiler tarafından yayılan yalan ve yanlış bilgi kirliliği ise oldukça fazla. takvim.com.tr sizler için sosyal medyada yayılan yalan ve yanlış bilgileri doğrularıyla beraber tek tek gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan yüzyılın felaketinde sosyal medyada paylaşılan yalanlar ve gerçekler
Kahramanmaraş’ta yaşanan yüzyılın felaketinde sosyal medyada paylaşılan yalanlar ve gerçekler
Kahramanmaraş’ta yaşanan yüzyılın felaketinde sosyal medyada paylaşılan yalanlar ve gerçekler
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