Hani liyakat? CHP'li İBB'de yandaş atamalarına bir yenisi daha eklendi! CHP ilçe sekreteri İBB'de yönetici oldu!

TEMEL: "ELİMİZDEN GELENİN DAHA FAZLASINI YAPMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunu İrfan Temel'in; İBB'nin elektronik, haberleşme ve altyapı hizmetlerine bakan şirkette yönetici olması dikkat çekici bulundu.

İrfan Temel, bir yerel gazeteye yaptığı açıklamada; "Üzerimize düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz" iddiasında bulundu.