Hani liyakat? CHP'li İBB'de yandaş atamalarına bir yenisi daha eklendi! CHP ilçe sekreteri İBB'de yönetici oldu!
Yerel seçimlerde halkın gözünü liyakat naralarıyla boyayan CHP, kazandığı tüm belediyelerde liyakatin adının bile anılmayacağı bir yönetim sergiliyor. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yandaşa geçit vermeyeceği ile ilgili sözleri balon oldu uçtu. Geçtiğimiz günlerde hiçbir kariyeri olmayan Özge Türkyılmaz'ın, İBB'de kariyer danışmanı olmuştu. Şimdi de CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri, İBB'de yönetici oldu.
İSTTELKOM, Bilgi teknolojileri ve elektronik haberleşme alanındaki ihtiyaçları karşılamak ve telekomünikasyon altyapı sorunları çözümlerine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. İSTTELKOM; resmi internet sitesinde; şirketin geleceğin telekomünikasyon ihtiyaçlarına cevap verecek, dünya standartlarında geniş bant (fiber optik) altyapı yatırımları yaparak şehrin dijitalleşme süreçlerinde öncü rol üstlendiğine dikkat çekiyor.
TEMEL: "ELİMİZDEN GELENİN DAHA FAZLASINI YAPMAYA GAYRET EDECEĞİZ"
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunu İrfan Temel'in; İBB'nin elektronik, haberleşme ve altyapı hizmetlerine bakan şirkette yönetici olması dikkat çekici bulundu.
İrfan Temel, bir yerel gazeteye yaptığı açıklamada; "Üzerimize düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz" iddiasında bulundu.
CHP'DE İLÇE SEKRETERİ OLDU, 2 SENE SONRA İBB'DE GÖREVE BAŞLADI
İrfan Temel, 7 Mart 2018 tarihinde CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri olarak çalışmaya başladı. İrfan Temel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 8 Mayıs 2020 tarihinde İSTTELKOM A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.