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Büyükşehirlerde koronavirüs alarmı verildi! Ankara'da vaka sayısı azalacak ama...
Büyükşehirlerde koronavirüs alarmı verildi! Ankara'da vaka sayısı azalacak ama...
Türkiye'de günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Buna göre son 24 saatte 1527 yeni vaka tespit edilirken, 57 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi. Sonbahar aylarında artması beklenen koronavirüs vaka sayısı da özellikle büyükşehirleri alarma geçirdi. Buna göre denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildi. Tahminlere göre Ankara'da vaka sayıları azalırken, İstanbul ve Marmara'da ise artış yaşanabileceği kaydedildi.
14.09.2020 09:51
- Son Güncelleme: 14.09.2020 09:51
Sonbahar aylarının gelmesiyle koronavirüs tablosundaki rakamlar tırmanmayı sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı özellikle büyükşehirlerde koronavirüsle mücadele için peş peşe koordinasyon toplantıları yapıyor.
CEZALAR
İkinci dalga önlemlerinin masaya yatırıldığı toplantılarda, ilk etapta yasaklar yerine denetimlere ağırlık verilmesi, ceza sisteminin uygulanması gündeme getirildi. Cezaların tahsilinde sorun yaşanacağına ilişkin görüşler üzerine formüller geliştirildi.
Büyükşehirlerde, apartman içi ve site içi görüşmelerin önlenmesi için çalışma yapılıyor. Özellikle yaz aylarını farklı kentlerde geçirenlerin, temasının kesilmesinin doğru olacağı değerlendiriliyor.
DOĞU İLLERİNDE GERİLEME BEKLENİYOR
Hürriyet'in haberine göre; Yapılan toplantılarda, yaz hareketliliğinin sona ermesiyle birlikte, taşra kentleri ile doğu illerindeki vakalarda gerileme beklendiği, büyükşehir ve metropollerde artış görüleceği ifade ediliyor.