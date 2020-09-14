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Büyükşehirlerde koronavirüs alarmı verildi! Ankara'da vaka sayısı azalacak ama...

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Buna göre son 24 saatte 1527 yeni vaka tespit edilirken, 57 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi. Sonbahar aylarında artması beklenen koronavirüs vaka sayısı da özellikle büyükşehirleri alarma geçirdi. Buna göre denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildi. Tahminlere göre Ankara'da vaka sayıları azalırken, İstanbul ve Marmara'da ise artış yaşanabileceği kaydedildi.

14.09.2020 09:51 - Son Güncelleme: 14.09.2020 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





