Haberler Galeri Güncel 12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti! 12 Eylül darbesi nasıl oldu?

12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti! 12 Eylül darbesi nasıl oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında gerçekleştirdiği 12 Eylül darbesi ile Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü müdahalesini yaşamıştı. Milli iradeye yapılan en büyük darbe olarak Türk tarihine geçen, 12 Eylül 1980 askeri darbenin üzerinden tam 40 yıl geçti. Peki 12 Eylül 1980 askeri darbesini kim yaptı? 12 Eylül darbesi nasıl oldu? Kanlı darbenin tüm ayrıntıları...

12.09.2020 09:00 - Son Güncelleme: 12.09.2020 09:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





