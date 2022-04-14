Başkan Erdoğan Mehmetçik ziyaretinden sonra vatandaşa sürpriz yaparak esnaf ziyaretinde bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na gelerek Mehmetçik ile birlikte iftar yaptı. İftar sonrası ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette birbirinden samimi görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
14.04.2022 04:53 - Son Güncelleme: 14.04.2022 04:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na gelerek bir sürpriz gerçekleştirmişti.