RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Erdoğan Mehmetçik ziyaretinden sonra vatandaşa sürpriz yaparak esnaf ziyaretinde bulundu

Başkan Erdoğan Mehmetçik ziyaretinden sonra vatandaşa sürpriz yaparak esnaf ziyaretinde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na gelerek Mehmetçik ile birlikte iftar yaptı. İftar sonrası ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette birbirinden samimi görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

14.04.2022 04:53 - Son Güncelleme: 14.04.2022 04:59
Başkan Erdoğan Mehmetçik ziyaretinden sonra vatandaşa sürpriz yaparak esnaf ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na gelerek bir sürpriz gerçekleştirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan Mehmetçik ziyaretinden sonra vatandaşa sürpriz yaparak esnaf ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası beraberindeki Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Mehmetçik ziyaretinden sonra vatandaşa sürpriz yaparak esnaf ziyaretinde bulundu

İpek Yolu Caddesi'ndeki bir pastaneyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan Mehmetçik ziyaretinden sonra vatandaşa sürpriz yaparak esnaf ziyaretinde bulundu

Pastanedeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi.

Başkan Erdoğan Mehmetçik ziyaretinden sonra vatandaşa sürpriz yaparak esnaf ziyaretinde bulundu

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

SON DAKİKA