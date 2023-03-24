Hangi bakan hangi ilden aday olacak? 2023 İL İL MİLLETVEKİLİ sayısı ve listesi! Hangi bakanlar milletvekili adayı olacak?
İl il milletvekili sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor 17 bakanın milletvekili adayı olacağı açıklamasının ardından hangi bakan hangi ilden aday olacak soruları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı bir televizyon programında kabine üyelerinin tamamının aday gösterileceğini açıkladı. Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başlamışken aday listeleri de netleşmeye başladı. Peki, hangi ilden kaç milletvekili aday olacak? Hangi bakan hangi ilden açıklama yapacak? İşte il il milletvekili sayıları...
İl il milletvekili sayıları 2023 vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı bir televizyon programında kabine üyelerinin tamamının aday gösterileceğini açıkladı. Seçime sayılı günler kala "Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak?" sorusunun cevabı netleşmeye başladı. İşte konuya dair yapılan açıklamalar ve il il milletvekili sayıları...
VATANDAŞA SORULACAK!
6 binden fazla aday AK Parti'den Meclise girmek için gerekli başvuruları gerçekleştirdi. 25 Mart 2023 tarihinde ise 81 ilde temayül yoklaması gerçekleşecek. Vatandaşlara kendi illerinde hangi vekili görmek istiyorsa bu duruma bağlı olarak aday sayısı değişiklik gösterecek. Bazı illerden 10 aday çıkarken bazılarından daha az aday gösterilecek. Oluşan listeler ise alt komisyona gidecek.
17 BAKAN ADAY GÖSTERİLECEK
Başkan Erdoğan, katıldığı televizyon programında kabinenin tamamın aday gösterileceğini açıklamıştı. 6 Şubat depremleri ve sel felaketinden sonra bakanları afet bölgelerine göndermiş ve adeta dönmemelerini istememişti. Dolayısıyla bazı bakanların o bölgelerden aday gösterilmesi bekleniyor.