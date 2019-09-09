Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elektrik mühendisi Halit Ayar'ın gaspçılar tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin yankıları sürüyor. Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyedeki sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Cinayet anının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından 2 zanlının 40 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şimdi cinayete giden yolda ihmallerin olup olmadığı tartışılıyor. Peki; Gasp suçlularına hangi cezalar veriliyor ve gasp suçlularına verilen bu cezalar yeterli mi? Ceza Avukatı Mustafa Tırtır A Haber canlı yayınında konuyla ilgili soruları yanıtladı. İşte Tırtır'ın konuyla ilgili detaylı açıklamaları...
Halit Ayar'ı öldüren 2 zanlının 40 suç kaydı ortaya çıktı! Gasp suçlularına hangi cezalar veriliyor ve yeterli mi?09.09.2019 14:28
- Halit Ayar'ı öldüren 2 zanlının 40 suç kaydı ortaya çıktı! Gasp suçlularına hangi cezalar veriliyor ve yeterli mi?
- Taksim'de İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülme anı görüntüleri kamerada! İşte kan donduran cinayet anı görüntüleri
- Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, trafik kazası geçirdi!
- Başkan Erdoğan'dan öğrencilere tavsiye
- Müge Anlı canlı yayınında kuzeni Ayşe Altuntaş ile cinsel ilişkiye girdiğini açıklayan Mehmet Taşdelen gelişmesi...
- AK Parti'den İmamoğlu'na 'İsraf' ayarı: "Hizmet yapmayacaksanız bütün araçlar fazladır"
- Maaşını Almanya'dan alan Banu Güven Türkiye'nin nükleer silah yarışına girmesinden rahatsız!
- Taksim İstiklal caddesinde İTÜ mezunu Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülme videosu ortaya çıktı
- Başkan Erdoğan: Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur kararlar alacağız
- Başkan Erdoğan: Katılım finansı, bankacılık faizleriyle hareket etmemeli (Video)
- Son dakika: Evlat nöbetinde 7. gün! Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetindeki acılı ailelerin sayısı 17'ye çıktı!
- Son dakika: Erzurum'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.