Halit Ayar'ı öldüren 2 zanlının 40 suç kaydı ortaya çıktı! Gasp suçlularına hangi cezalar veriliyor ve yeterli mi? 09.09.2019 14:28

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elektrik mühendisi Halit Ayar'ın gaspçılar tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin yankıları sürüyor. Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyedeki sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Cinayet anının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından 2 zanlının 40 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şimdi cinayete giden yolda ihmallerin olup olmadığı tartışılıyor. Peki; Gasp suçlularına hangi cezalar veriliyor ve gasp suçlularına verilen bu cezalar yeterli mi? Ceza Avukatı Mustafa Tırtır A Haber canlı yayınında konuyla ilgili soruları yanıtladı. İşte Tırtır'ın konuyla ilgili detaylı açıklamaları...