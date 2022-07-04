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Haberler Güncel Vahdettin Polat isimli bir haşhaşinin gözünden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iç yüzü

Vahdettin Polat isimli bir haşhaşinin gözünden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iç yüzü

Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) ayrılan Vahdettin Polat, Alman haber sitesine örgütün iç yüzünü anlattı. Polat, "Gizli bir gündemimiz var. Çok sistematik ve planlı bir şekilde kullanılan bir gözetim sistemi kurduk" ifadelerini kullandı. 12 yıl boyunca 'Hususi Hizmet' adlı gizli bir gözetleme biriminin üyesi olduğunu anlatan Vahdettin Polat, "Hususi Hizmet" sorumlularının erkenden yurt dışına çıktığını ve şu anda Almanya dahil Avrupa'da yaşadıklarını kaydetti. Öte yandan örgütün Almanya'da 300 civarında dernek, vakıf, 22 okul, 3 bin civarında şirket ve çeşitli haber portallarını yönettiklerine işaret edildi.

04.07.2022 18:33 - Son Güncelleme: 04.07.2022 18:36
Vahdettin Polat isimli bir haşhaşinin gözünden Fetullahçı Terör Örgütü’nün FETÖ iç yüzü

Alman haber sitesi Tagesschau, FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat'ın itiraflarına yer verdi.

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Vahdettin Polat isimli bir haşhaşinin gözünden Fetullahçı Terör Örgütü’nün FETÖ iç yüzü

Tagesschau internet sitesinin SWR radyo kanalıyla ortak haberinde FETÖ'den ayrılanların ağ içindeki gizli bir organizasyondan ve istihbarat yöntemlerinden bahsettikleri vurgulandı.

Vahdettin Polat isimli bir haşhaşinin gözünden Fetullahçı Terör Örgütü’nün FETÖ iç yüzü

Haberde, örgütten ayrılanların örgütün kendisini insan hakları ve demokrasi için kampanya yürüten bir ağ olarak sunduğu, istihbarat araçlarını kullanarak destekçilerini baskı altına aldığı iddialarına yer verildi.

Vahdettin Polat isimli bir haşhaşinin gözünden Fetullahçı Terör Örgütü’nün FETÖ iç yüzü

"GİZLİ BİR GÜNDEMİMİZ VAR, GÖZETİM SİSTEMİ KURDUK"
Örgütten ayrılan Vahdettin Polat, SWR'ye verdiği demeçte, "Gizli bir gündemimiz var. Çok sistematik ve planlı bir şekilde kullanılan bir gözetim sistemi kurduk." dedi.

Vahdettin Polat isimli bir haşhaşinin gözünden Fetullahçı Terör Örgütü’nün FETÖ iç yüzü

Habere göre Polat, 2016'ya kadar 12 yıl boyunca örgüt içinde "Hususi Hizmet" adlı gizli bir gözetleme biriminin üyesi olduğunu anlattı.

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