Vahdettin Polat isimli bir haşhaşinin gözünden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iç yüzü

"GİZLİ BİR GÜNDEMİMİZ VAR, GÖZETİM SİSTEMİ KURDUK"

Örgütten ayrılan Vahdettin Polat, SWR'ye verdiği demeçte, "Gizli bir gündemimiz var. Çok sistematik ve planlı bir şekilde kullanılan bir gözetim sistemi kurduk." dedi.