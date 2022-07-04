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Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri! Kubbede gemi dümeni: Ortasında 16 yıldızlı pusula

İstanbul Levent'te yapımı süren Türk ve dünya denizcilik tarihinin en büyük isimlerinden Barbaros Hayreddin Paşa'nın isminin verildiği cami, denizcilik sembolleriyle dikkati çekiyor. Projesinde su ve denizcilikle ilgili detaylara yer verdiklerini belirten Ergin Külünk, "Ana kubbemiz gemi dümeni süslemesi şeklinde. Tam ortasında 16 yıldızlı bir pusulamız var. Hepsinden kıymetlisi de ana kubbe yazımızda suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yer alıyor. " dedi.

takvim.com.tr
AJANSLAR
04.07.2022 14:06 - Son Güncelleme: 04.07.2022 14:07
Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’ndeki denizcilik simgeleri! Kubbede gemi dümeni: Ortasında 16 yıldızlı pusula

Hizmete alındığında Yıldız Hamidiye Camisi'nden Sarıyer Büyükdere'ye kadar 18 bin 500 metrekarelik alanıyla ana arterdeki en büyük cami olarak bölgedeki ihtiyacı karşılayacak Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nin inşaatında sona yaklaşıldı.

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Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’ndeki denizcilik simgeleri! Kubbede gemi dümeni: Ortasında 16 yıldızlı pusula

Levent Camisi Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, yaptığı açıklamada, hazırlıkların ardından cami inşaatına 3 Temmuz 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreniyle başladıklarını hatırlattı.

Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’ndeki denizcilik simgeleri! Kubbede gemi dümeni: Ortasında 16 yıldızlı pusula

Semtin, Barbaros Hayreddin Paşa'nın leventlerinin eğitim alanı olduğunu ifade eden Külünk, onun hatırasına bu ismin verildiğini anlattı.

Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’ndeki denizcilik simgeleri! Kubbede gemi dümeni: Ortasında 16 yıldızlı pusula

Projesinde su ve denizcilikle ilgili detaylara yer verdiklerini belirten Külünk, "Ana kubbemiz gemi dümeni süslemesi şeklinde. Tam ortasında 16 yıldızlı bir pusulamız var. Hepsinden kıymetlisi de ana kubbe yazımızda suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yer alıyor. Yazıyı Hasan Çelebi hocanın talebesi Ferhat Kurlu yazdı. Tezhip ve süslemeleri ise Mustafa Çelebi hazırlıyor. Denize atıf yapacak süslemeler ve mavi tonlara yer verdik. Ana kubbemizin etrafındaki 32 penceremizde yelkenli ve mavi vitraylar yer alıyor. Minarelerimizde martı detayları yer alıyor." diye konuştu.

Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’ndeki denizcilik simgeleri! Kubbede gemi dümeni: Ortasında 16 yıldızlı pusula

Külünk, her yaptıkları projede bir öncekine göre farklılıklar bulunduğunu dile getirerek, Büyük Çamlıca Camisi'ndeki ana kubbede olduğu gibi nano teknolojiyi kullandıklarını, masif bakır levhalar ile altın ve gümüş renkli çeliklerin yer aldığını aktardı.

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