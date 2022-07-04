Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’ndeki denizcilik simgeleri! Kubbede gemi dümeni: Ortasında 16 yıldızlı pusula

Projesinde su ve denizcilikle ilgili detaylara yer verdiklerini belirten Külünk, "Ana kubbemiz gemi dümeni süslemesi şeklinde. Tam ortasında 16 yıldızlı bir pusulamız var. Hepsinden kıymetlisi de ana kubbe yazımızda suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yer alıyor. Yazıyı Hasan Çelebi hocanın talebesi Ferhat Kurlu yazdı. Tezhip ve süslemeleri ise Mustafa Çelebi hazırlıyor. Denize atıf yapacak süslemeler ve mavi tonlara yer verdik. Ana kubbemizin etrafındaki 32 penceremizde yelkenli ve mavi vitraylar yer alıyor. Minarelerimizde martı detayları yer alıyor." diye konuştu.