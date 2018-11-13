10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin bekçi ne zaman alınacak? Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak, 2018 yılı bitmeden bekçi alımları olacak mı?

13 Kasım 2018 Salı, 03:23:22 Güncelleme: 03:46:27
10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?
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10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazetede yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarına 10 bin 36 kişilik kadro ihdas edildi.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin 22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bugünkü sayıda yer alan kararla İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarında 10 bin 36 yeni kadro ihdas edildi.

10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?
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10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazetede yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?

Buna göre, İçişleri Bakanlığında; 1 kaymakam, 1 yazı işleri müdürü, 1 nüfus müdürü, 1 üçüncü derece şef, 2 beşinci derece şef, 1 programcı, 2 bilgisayar işletmeni, 3 beşinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 altıncı derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 yedinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 sekizinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 6 dokuzuncu derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 şoför, 2 hizmetli, 1 kaloriferci, 2 dağıtıcı olmak üzere toplam 36 yeni kadro ihdas edildi.

10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?
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10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazetede yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?

BEKÇİ ALIM TAKVİMİ 2018 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gece kartalları da denilen gece bekçileri yeniden göreve dönüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından erişime açılacak olan bekçi alım başvuru formu 2018 bitmeden aralık ayında erişime açılacak. Peki sınav ne zaman?

10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?
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10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazetede yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?

17 bin bekçi alımı için bakanlık yazılı ve sözlü sınav yapacak. Bekçilik sınavı sonuçlarına göre 17 bin bekçi görev yerlerine gönderilecek.

10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?
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10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazetede yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?

BEKÇİ ALIMI SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

MEB üzerinden erişilebilecek sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Adaylar sınav giriş belgelerine www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Sınav giriş belgeleri yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

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