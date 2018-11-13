10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazetede yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?

Buna göre, İçişleri Bakanlığında; 1 kaymakam, 1 yazı işleri müdürü, 1 nüfus müdürü, 1 üçüncü derece şef, 2 beşinci derece şef, 1 programcı, 2 bilgisayar işletmeni, 3 beşinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 altıncı derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 yedinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 sekizinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 6 dokuzuncu derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 şoför, 2 hizmetli, 1 kaloriferci, 2 dağıtıcı olmak üzere toplam 36 yeni kadro ihdas edildi.