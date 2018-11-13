10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazetede yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?

10 bin bekçi alımıyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlandı | Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin bekçi ne zaman alınacak? Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak, 2018 yılı bitmeden bekçi alımları olacak mı?
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarına 10 bin 36 kişilik kadro ihdas edildi.
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin 22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bugünkü sayıda yer alan kararla İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarında 10 bin 36 yeni kadro ihdas edildi.
Buna göre, İçişleri Bakanlığında; 1 kaymakam, 1 yazı işleri müdürü, 1 nüfus müdürü, 1 üçüncü derece şef, 2 beşinci derece şef, 1 programcı, 2 bilgisayar işletmeni, 3 beşinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 altıncı derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 yedinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 sekizinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 6 dokuzuncu derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 şoför, 2 hizmetli, 1 kaloriferci, 2 dağıtıcı olmak üzere toplam 36 yeni kadro ihdas edildi.