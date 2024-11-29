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Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının atamalarına ilişkin tarihler ve karar numaraları detaylı şekilde açıklandı.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 01:44 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 01:48
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Kararda şu ifadeler yer verildi: "Adli yargı häkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince alarmalarına ilişkin, Häkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 02.07.2024 tarihli ve 880 sayılı, 07.08.2024 tarihi ve 1009 sayılı, 11.09.2024 tarihli ve 1172 sayılı, 02.10.2024 tarihli ve 1291 sayılı, 09.10.2024 tarihli ve 1355 sayılı, 19.11.2024 tarihli ve 1589 sayılı atarma kararları aşağıda gösterilmıştir."

Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

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Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
SON DAKİKA