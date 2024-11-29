JÜRİ HİKAYESİNİ ABARTILI BULDU

Oykan'ın ilginç hayat hikayesi, başvurduğu popüler bir yarışma programının ön eleme jürisi tarafından abartılı olarak değerlendirildi. Oykan'a 'Böyle hikaye Türk filmlerinde olmaz' diyen jüri, başvuruyu kabul etmedi. O da "Bu benim gerçek hayat hikayem" diyerek sitem etti.