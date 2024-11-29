PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Piyanist Ziya Demirense'nin oğlu çıktı! Bu kadarı da olmaz artık dedirten babalık davası

Balıkesir'de yaşayan 41 yaşındaki Türkçe öğretmeni Mert Oykan'ın Türk filmlerine taş çıkartan hayat hikâyesi duyanları şaşkına çeviriyor. Oykan, henüz 7 yaşındayken, kardeşinin doğumu sırasında annesi Fatma Nejlihan hayata gözlerini kapadı. Oykan, yıllarca gerçek babası bildiği Reşit Gezer'in üvey babası olduğunu öğrendi. Oykan'ın gerçek babası Semiha Yankı'nın orkestrasında piyanistlik yapan Ziya Demirense çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 06:56 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 07:27
Piyanist Ziya Demirense’nin oğlu çıktı! Bu kadarı da olmaz artık dedirten babalık davası

Balıkesir'de yaşayan 41 yaşındaki Türkçe öğretmeni Mert Oykan'ın hikayesi duyanları şaşkına çevirdi.

Piyanist Ziya Demirense’nin oğlu çıktı! Bu kadarı da olmaz artık dedirten babalık davası

Henüz 7 yaşındayken annesi, kardeşinin doğumu sırasında ölen Oykan'ı anneannesi Müşerref Yılmaz sahiplendi. Yılmaz'ın 10 ay sonra ölümüyle dayısı Beytullah Oykan'ın himayesine girdi. Ancak, 20 yaşına geldiğinde de dayısını kaybetti.

Piyanist Ziya Demirense’nin oğlu çıktı! Bu kadarı da olmaz artık dedirten babalık davası

Tüm bu acının ardından kendisine bu süreçte bakmayan gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e "Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin" diyerek sitemde bulundu.

Piyanist Ziya Demirense’nin oğlu çıktı! Bu kadarı da olmaz artık dedirten babalık davası

BABASI SEMİHA YANKI'NIN PİYANİSTİ ÇIKTI

Bu sözler üzerine Gezer, Oykan'a babası olmadığı gerçeğini itiraf etti. Oykan'ın babası Semiha Yankı'nın orkestrasında piyanist yapan Ziya Demirense çıktı.

Piyanist Ziya Demirense’nin oğlu çıktı! Bu kadarı da olmaz artık dedirten babalık davası


Annesi gibi Türkçe öğretmeni olan Oykan, Balıkesir 1. Aile Mahkemesi'ne babalık davası için müraacat etti.

Piyanist Ziya Demirense’nin oğlu çıktı! Bu kadarı da olmaz artık dedirten babalık davası

BABASI ÇIKTI

Açılan babalık davasında, Ziya Demirense'nin yüzde 99.9 oranında Oykan'ın babası olduğu belirlendi.

Piyanist Ziya Demirense’nin oğlu çıktı! Bu kadarı da olmaz artık dedirten babalık davası

JÜRİ HİKAYESİNİ ABARTILI BULDU
Oykan'ın ilginç hayat hikayesi, başvurduğu popüler bir yarışma programının ön eleme jürisi tarafından abartılı olarak değerlendirildi. Oykan'a 'Böyle hikaye Türk filmlerinde olmaz' diyen jüri, başvuruyu kabul etmedi. O da "Bu benim gerçek hayat hikayem" diyerek sitem etti.

SON DAKİKA