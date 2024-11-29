Balıkesir'de yaşayan 41 yaşındaki Türkçe öğretmeni Mert Oykan'ın hikayesi duyanları şaşkına çevirdi.
Henüz 7 yaşındayken annesi, kardeşinin doğumu sırasında ölen Oykan'ı anneannesi Müşerref Yılmaz sahiplendi. Yılmaz'ın 10 ay sonra ölümüyle dayısı Beytullah Oykan'ın himayesine girdi. Ancak, 20 yaşına geldiğinde de dayısını kaybetti.
Tüm bu acının ardından kendisine bu süreçte bakmayan gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e "Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin" diyerek sitemde bulundu.
BABASI SEMİHA YANKI'NIN PİYANİSTİ ÇIKTI
Bu sözler üzerine Gezer, Oykan'a babası olmadığı gerçeğini itiraf etti. Oykan'ın babası Semiha Yankı'nın orkestrasında piyanist yapan Ziya Demirense çıktı.
BABASI ÇIKTI
Açılan babalık davasında, Ziya Demirense'nin yüzde 99.9 oranında Oykan'ın babası olduğu belirlendi.
JÜRİ HİKAYESİNİ ABARTILI BULDU
Oykan'ın ilginç hayat hikayesi, başvurduğu popüler bir yarışma programının ön eleme jürisi tarafından abartılı olarak değerlendirildi. Oykan'a 'Böyle hikaye Türk filmlerinde olmaz' diyen jüri, başvuruyu kabul etmedi. O da "Bu benim gerçek hayat hikayem" diyerek sitem etti.