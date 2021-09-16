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Yüz yüze eğitimde son dakika! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama ile birlikte yüz yüze eğitime geçilmişti. Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için yeni çözüm yolları aranıyor. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni tedbirlerin geleceği öğrenildi. Buna göre sınıflar seyreltilecek ikili eğitim ve hafta sonu okullar açık kalacak.

16.09.2021 09:10 - Son Güncelleme: 16.09.2021 09:10
Yüz yüze eğitimde son dakika! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü

Pandemi tedbirlerinde öncelik Okullar ve yüz yüze eğitime kayarken, her aşamada yeni kararlar alınması ve duruma göre değişiklik yapılması olasılıkları gündeme geldi.

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Yüz yüze eğitimde son dakika! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü

Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu toplantısının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB), pandemi kararları konusunda ilgili bakanlıklarla seri toplantılar yapılıyor.

Yüz yüze eğitimde son dakika! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü

Toplantılarda 58 bin okul, 18 milyon lise altı öğrencinin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için okullara, acil olarak toplamda 1 milyar lira gönderildiği bilgisi verildi.

Yüz yüze eğitimde son dakika! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü

Türkiye genelinde sınıf ortalamasının 22 öğrenci olduğu, 30-40 öğrencinin aynı sınıfta ders gördüğü illerin başında, İstanbul ve Şanlıurfa'nın geldiği belirtildi.

Yüz yüze eğitimde son dakika! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü

GÖREV İL MÜDÜRLERİNDE
Okullarda pandemi sürecinin doğru yönetilmesi için, yerelde MEB il müdürlüklerine büyük görev düştüğü, her il, her ilçe ve her okul için gerekirse farklı önerilerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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