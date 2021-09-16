Yüz yüze eğitimde son dakika! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama ile birlikte yüz yüze eğitime geçilmişti. Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için yeni çözüm yolları aranıyor. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni tedbirlerin geleceği öğrenildi. Buna göre sınıflar seyreltilecek ikili eğitim ve hafta sonu okullar açık kalacak.
16.09.2021 09:10
- Son Güncelleme: 16.09.2021 09:10
Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu toplantısının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB), pandemi kararları konusunda ilgili bakanlıklarla seri toplantılar yapılıyor.
GÖREV İL MÜDÜRLERİNDE
Okullarda pandemi sürecinin doğru yönetilmesi için, yerelde MEB il müdürlüklerine büyük görev düştüğü, her il, her ilçe ve her okul için gerekirse farklı önerilerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.