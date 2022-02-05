Hakan Ural’dan Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı! Sanat ve spor camiasından mesajlar

SOĞUK ALGINLIĞI SEBEBİYLE GELEMEDİK DEMİŞTİ

Öte yandan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa video bağlantısıyla ile seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" demişti.