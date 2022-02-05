Hakan Ural'dan Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı! Sanat ve spor camiasından mesajlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ile yaptırdıkları Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Erdoğan, açıklamasında, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'ın testinin pozitif çıkmasının ardından spor ve sanat camiasından pek çok isim geçmiş olsun mesajlarını iletti.
05.02.2022 17:04
- Son Güncelleme: 05.02.2022 17:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ile yaptırdıkları Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
SOĞUK ALGINLIĞI SEBEBİYLE GELEMEDİK DEMİŞTİ
Öte yandan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa video bağlantısıyla ile seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" demişti.
EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER, KANCA BERABER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.