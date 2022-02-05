CHP'li Gürsel Tekin 3. evliliğini Çırağan Sarayı’nda kendisinden 26 yaş küçük haber spikeri Mehtap Özkan ile yaptı!
57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kendisinden 26 yaş küçük spiker Mehtap Özkan'la Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdi. Gürsel Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gürsel Tekin, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı. Sürpriz evliliğin ardından merak konusu olan Mehtap Özkan araştırılmaya başlandı. Özkan'ın sosyal medya hesabından Gürsel Tekin ile paylaşım yapmaması, 'İlişkilerini gizlediler' olarak yorumlandı.
05.02.2022 11:37
- Son Güncelleme: 05.02.2022 11:37
Geçtiğimiz yıl boşanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi.
GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANDI
Gürsel Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Özkan'ın sosyal medya hesabından Gürsel Tekin ile paylaşım yapmaması, 'İlişkilerini gizlediler' olarak yorumlandı.