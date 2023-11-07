'Comanchero' suç örgütüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Çete üyelerinin adreslerinden servet çıktı

Comanchero suç örgütü ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan 40 şüpheliden aralarında örgüt yöneticisi Hakan Ayık, Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Şaki'nin de bulunduğu 18'i, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçlarından tutuklandı.