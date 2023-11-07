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'Comanchero' suç örgütüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Çete üyelerinin adreslerinden servet çıktı

Uluslararası suç örgütü "Comanchero" ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Elebaşılığını Hakan Ayık'ın yaptığı suç örgütünün malvarlığı değerlerini aklamak ve para transferlerinin sorunsuzca yapılması için döviz bürosu çalıştırdıkları, sıcak para döngüsünü sağlamak adına otel işlettikleri anlaşıldı. Öte yandan Comanchero motosiklet çetesinin üyelerinin adreslerinden servet çıktı. Japon yeninden İsviçre frangına, Filipin pesosundan Kuveyt dinarına, Hırvat kunasından Bulgar levasına, dolardan sterline kadar milyonlarca lira değerinde döviz ele geçirildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 10:34 Güncelleme 07 Kasım 2023, 11:30
’Comanchero’ suç örgütüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Çete üyelerinin adreslerinden servet çıktı 1

Comanchero suç örgütü ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

’Comanchero’ suç örgütüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Çete üyelerinin adreslerinden servet çıktı 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan 40 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti.

’Comanchero’ suç örgütüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Çete üyelerinin adreslerinden servet çıktı 3

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan 40 şüpheliden aralarında örgüt yöneticisi Hakan Ayık, Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Şaki'nin de bulunduğu 18'i, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçlarından tutuklandı.

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