Ulaşımda yeni dönem! Tüm ayrıntıları Bakan Karaismailoğlu anlattı

Söz konusu plan kapsamında herkes için eşit ve erişilebilir ulaşım hedefiyle ortak akıl ürünü projeleri hayata geçireceklerini belirten Karaismailoğlu, "Planla önümüzdeki 5 yıl içinde ulaşım hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve toplumun tüm üyelerinin eşit şekilde sosyal ve ekonomik hayata katılımının sağlanması konusunda öncülük ettiğimiz çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin, ulaşım ve iletişim alanında son 18 yılda attığı stratejik adımlarla dünya liginde hak ettiği yeri aldığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu: