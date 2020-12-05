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ABD'li Bloomberg'ten çarpıcı ifadeler: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

Türkiye üretimi İHA/SİHA'lar bölgede oyunun kaderini değiştirmeye devam ediyor. ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg'de, Türkiye üretimi İHA/SİHA'larla elde edilen başarılara dair bir yazı yayımlandı. Yazıda, Libya ve Dağlık Karabağ'da 'gerçek kahramanın' Bayraktar TB2 olduğu belirtilirken, kazanılan zaferlerin birçok ülke için ilham kaynağı olduğu ifade edildi.

05.12.2020 10:50 - Son Güncelleme: 05.12.2020 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





