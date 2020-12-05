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ABD'li Bloomberg'ten çarpıcı ifadeler: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

Türkiye üretimi İHA/SİHA'lar bölgede oyunun kaderini değiştirmeye devam ediyor. ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg'de, Türkiye üretimi İHA/SİHA'larla elde edilen başarılara dair bir yazı yayımlandı. Yazıda, Libya ve Dağlık Karabağ'da 'gerçek kahramanın' Bayraktar TB2 olduğu belirtilirken, kazanılan zaferlerin birçok ülke için ilham kaynağı olduğu ifade edildi.

05.12.2020 10:50 - Son Güncelleme: 05.12.2020 11:01
ABD'li Bloomberg'ten çarpıcı ifadeler: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

Türkiye üretimi İHA/SİHA'lar, uluslararası medyalarda gündeme gelmeyi sürdürüyor.

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ABD'li Bloomberg'ten çarpıcı ifadeler: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

Son olarak ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg'de yayımlanan yazıda, İHA'ların son çatışmalardaki başarısının, daha fazla ülkeyi benzer adımlar atmaya teşvik edeceği belirtildi.

ABD'li Bloomberg'ten çarpıcı ifadeler: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

Libya ve Dağlık Karabağ'da "asıl kahramanın" insan olmadığının dikkat çekildiği yazıda, "Zaferin gerçek kahramanı Selçuk Bayraktar'ın Teknik Müdür olarak görev yaptığı Baykar yapımı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları'dır" denildi.

ABD'li Bloomberg'ten çarpıcı ifadeler: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

"BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMAK GİBİ"
Savaş sırasında birkaç İHA kaybetmenin, bir tank veya içinde insan bulunan bir uçağı kaybetmekten daha düşük maliyet taşıdığının kanıtlandığı belirtilirken, "Drone'ları savaşa göndermek bir bilgisayar oyunu oynamaya çok benziyor" ifadesini kullanıldı.

ABD'li Bloomberg'ten çarpıcı ifadeler: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

"LİDERLERE İLHAM VERİYOR"
Yazıda, geçtiğimiz sene Ukrayna'nın Baykar ile 6 İHA, kontrol ekipmanı ve mühimmat alımı için 69 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı aktarılarak, şunlar denildi:

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