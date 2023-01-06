İstanbul barajlarında kırmızı alarm! Son 10 yılın en düşüğünde! | Barajların doluluk oranı

İKİ BARAJ YÜZDE 10'UN ALTINA İNDİ

İstanbul'un diğer barajlarında da durum çok farklı değil. İstanbul'da doluluk oranının en düşük ölçülen barajı yüzde 4.9 ile Papuçdere barajı oldu. Bu barajın hemen yakının da bulunan Kazandere barajında ise doluluk oranı sadece yüzde 7.06. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı ise yüzde 38.96 ile Terkos oldu.