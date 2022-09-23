HAFTA SONU GÜNEŞ GERİ DÖNÜYOR! | Bu hafta sonu yağış var mı?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat, Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Eylül Cuma günü tahmininde Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yaptı.