HAFTA SONU GÜNEŞ GERİ DÖNÜYOR! | Bu hafta sonu yağış var mı?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında. Yağışların Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Yozgat, Kayseri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara, Kuzey Ege ve orta Karadeniz çevrelerinde kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
23 EYLÜL HAVA DURUMU NASIL?
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat, Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Eylül Cuma günü tahmininde Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yaptı.