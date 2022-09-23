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Elazığ'da 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit J.Er Cem Havale operasyonu başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ ilinde "Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit J.Er Cem Havale" Operasyonu başlatıldı.

23.09.2022 10:38 - Son Güncelleme: 23.09.2022 10:44
Elazığ’da 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit J.Er Cem Havale operasyonu başladı

Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan *485* personel *39* operasyonel tim görev alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elazığ’da 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit J.Er Cem Havale operasyonu başladı

Yapılan açıklamada "EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Elazığ’da 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit J.Er Cem Havale operasyonu başladı
Elazığ’da 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit J.Er Cem Havale operasyonu başladı
Elazığ’da 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit J.Er Cem Havale operasyonu başladı
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