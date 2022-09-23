Elazığ'da 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit J.Er Cem Havale operasyonu başladı
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ ilinde "Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit J.Er Cem Havale" Operasyonu başlatıldı.
23.09.2022 10:38 - Son Güncelleme: 23.09.2022 10:44
Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan *485* personel *39* operasyonel tim görev alıyor.