Türkiye SİHA’larda dünyada ilk 3’te! Savunma Sanayi Başkanı Demir’den flaş açıklamalar! Milli muharip uçağının çıkışı 2023

(Diğer ülkeler arasında hangi noktadayız?) Türkiye ilk 10 ülke arasında ancak bazı alanlarda daha önde. İnsansız sistemlerde ilk 3'te diyebiliriz. İnsansız ve otonom sistemlerde etkilenmeden sahada olmanız gerekiyor. Çok derin teknoloji gerekiyor. Bir dizi alt sistemlerdeki kabiliyetlerin olgunlaştırılması. Çeşitli radar teknolojileri... Bunların hepsi bu zincirin bir parçası.