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Haberler Güncel Türkiye SİHA'larda dünyada ilk 3'te! Savunma Sanayi Başkanı Demir'den flaş açıklamalar! Milli muharip uçağının çıkışı 2023

Türkiye SİHA'larda dünyada ilk 3'te! Savunma Sanayi Başkanı Demir'den flaş açıklamalar! Milli muharip uçağının çıkışı 2023

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, son gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Demir, Türkiye'nin SİHA'larda dünyada ilk üçte olduğunu ve harp sahasında 'Görülmeden görmeniz vurulmadan vurmanız gerekiyor' dedi. Demir, "Milli muharip uçağında parça kesimine başladık. Bir taraftan uçağın çeşitli unsurlarını üretime vermeye başladılar. Bunun üzerine koyduğunuz unsurlar iyi bir safhada. Bu projede 4 bini aşkın kişi bu uçağın geliştirilmesinde çalışıyor. Hangardan çıkış gelecek yıl... 2023'te, 2025 ilk uçuşumuz olacak. İç filo ise 2029'da gerçekleştirilecek." şeklinde konuştu.

05.03.2022 11:20 - Son Güncelleme: 05.03.2022 11:20
Türkiye SİHA’larda dünyada ilk 3’te! Savunma Sanayi Başkanı Demir’den flaş açıklamalar! Milli muharip uçağının çıkışı 2023

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den flaş açıklamalar...

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Türkiye SİHA’larda dünyada ilk 3’te! Savunma Sanayi Başkanı Demir’den flaş açıklamalar! Milli muharip uçağının çıkışı 2023

Türkiye bunların hepsini adım adım tecrübe etti. Görülmeden görmeniz vurulmadan vurmanız gerekiyor. Hassas olarak yapmanız gerekiyor.

Türkiye SİHA’larda dünyada ilk 3’te! Savunma Sanayi Başkanı Demir’den flaş açıklamalar! Milli muharip uçağının çıkışı 2023

Optik görmekten öte kendinizi görünmez hale getirmeniz ve hedefiniz sizi görmeden etkisiz hale getirmeniz çok geniş ölçüde teknolojik unsurun sahada olmasını gerektiren bir süreç. Bugün sahada bunları görüyoruz.

Türkiye SİHA’larda dünyada ilk 3’te! Savunma Sanayi Başkanı Demir’den flaş açıklamalar! Milli muharip uçağının çıkışı 2023

(Diğer ülkeler arasında hangi noktadayız?) Türkiye ilk 10 ülke arasında ancak bazı alanlarda daha önde. İnsansız sistemlerde ilk 3'te diyebiliriz. İnsansız ve otonom sistemlerde etkilenmeden sahada olmanız gerekiyor. Çok derin teknoloji gerekiyor. Bir dizi alt sistemlerdeki kabiliyetlerin olgunlaştırılması. Çeşitli radar teknolojileri... Bunların hepsi bu zincirin bir parçası.

Türkiye SİHA’larda dünyada ilk 3’te! Savunma Sanayi Başkanı Demir’den flaş açıklamalar! Milli muharip uçağının çıkışı 2023

* (İhracat hakkında) Son 10 yılın biraz daha ötesinde 13 kat ihracatta artış var. Önümüzdeki birkaç sene içinde artış daha yüksek. 3 milyar doları geçtik, bu seneki hedefimiz 4 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz. 2024, 2025 yıllarında katlanarak gitmesi mümkün.

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