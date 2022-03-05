Türkiye SİHA'larda dünyada ilk 3'te! Savunma Sanayi Başkanı Demir'den flaş açıklamalar! Milli muharip uçağının çıkışı 2023
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, son gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Demir, Türkiye'nin SİHA'larda dünyada ilk üçte olduğunu ve harp sahasında 'Görülmeden görmeniz vurulmadan vurmanız gerekiyor' dedi. Demir, "Milli muharip uçağında parça kesimine başladık. Bir taraftan uçağın çeşitli unsurlarını üretime vermeye başladılar. Bunun üzerine koyduğunuz unsurlar iyi bir safhada. Bu projede 4 bini aşkın kişi bu uçağın geliştirilmesinde çalışıyor. Hangardan çıkış gelecek yıl... 2023'te, 2025 ilk uçuşumuz olacak. İç filo ise 2029'da gerçekleştirilecek." şeklinde konuştu.
05.03.2022 11:20 - Son Güncelleme: 05.03.2022 11:20
(Diğer ülkeler arasında hangi noktadayız?) Türkiye ilk 10 ülke arasında ancak bazı alanlarda daha önde. İnsansız sistemlerde ilk 3'te diyebiliriz. İnsansız ve otonom sistemlerde etkilenmeden sahada olmanız gerekiyor. Çok derin teknoloji gerekiyor. Bir dizi alt sistemlerdeki kabiliyetlerin olgunlaştırılması. Çeşitli radar teknolojileri... Bunların hepsi bu zincirin bir parçası.