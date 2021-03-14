Gözler kritik toplantıda! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Kafe ve restoranlar yeniden kapanacak mı?

Mutasyonlu illerin sayısı son Bilim Kurulu Toplantısı'nda 76 olarak açıklandı. 41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 California-New York ve 1 adet de Brezilya mutantı tespit edildi. Kabine'de bu konu da görüşülecek. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.