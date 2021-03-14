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Gözler kritik toplantıda! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Kafe ve restoranlar yeniden kapanacak mı?

1 Mart'taki Kabine Toplantısı'nın ardından kademe kademe normalleşmeye geçen illerde yaşanan yoğunluk ve koronavirüs vakalarındaki artış tedirgin etmişti. Yeni koronavirüs risk haritası Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın ardından yayınlanacak. Söz konusu harita Kabine Toplantısı'nda alınacak kararları tamamıyla etkileyecek. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Kafe ve restoranlar yeniden kapacak mı? İşte kritik toplantının gündemindeki konular.

14.03.2021 10:07 - Son Güncelleme: 14.03.2021 10:07
Gözler kritik toplantıda! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Kafe ve restoranlar yeniden kapanacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı değerlendirilecek. Olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Aşı çalışmaları ve yerli aşı süreci de görüşülecek.

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Gözler kritik toplantıda! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Kafe ve restoranlar yeniden kapanacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek.

Gözler kritik toplantıda! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Kafe ve restoranlar yeniden kapanacak mı?

Mutasyonlu illerin sayısı son Bilim Kurulu Toplantısı'nda 76 olarak açıklandı. 41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 California-New York ve 1 adet de Brezilya mutantı tespit edildi. Kabine'de bu konu da görüşülecek. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.

Gözler kritik toplantıda! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Kafe ve restoranlar yeniden kapanacak mı?

AŞI ÇALIŞMALARI
Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. 10 milyonu aşkın kişiye aşı yapıldı. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Gözler kritik toplantıda! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Kafe ve restoranlar yeniden kapanacak mı?

Vaka haritasındaki risk durumuna göre kararlar alınması da bekleniyor. Mavi (düşük riskli) illerin sayısının azalması ve kırmızı (çok yüksek riskli) şehirlerin artması da Kabine'nin gündeminde olacak.