Gözler kritik toplantıda! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Kafe ve restoranlar yeniden kapanacak mı?
1 Mart'taki Kabine Toplantısı'nın ardından kademe kademe normalleşmeye geçen illerde yaşanan yoğunluk ve koronavirüs vakalarındaki artış tedirgin etmişti. Yeni koronavirüs risk haritası Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın ardından yayınlanacak. Söz konusu harita Kabine Toplantısı'nda alınacak kararları tamamıyla etkileyecek. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Kafe ve restoranlar yeniden kapacak mı? İşte kritik toplantının gündemindeki konular.
14.03.2021 10:07
- Son Güncelleme: 14.03.2021 10:07
Mutasyonlu illerin sayısı son Bilim Kurulu Toplantısı'nda 76 olarak açıklandı. 41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 California-New York ve 1 adet de Brezilya mutantı tespit edildi. Kabine'de bu konu da görüşülecek. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.