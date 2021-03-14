AKINCI PT-2 bir testi daha başarıyla geçti! BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan flaş paylaşım!
Türkiye son günlerde SİHA'ların başarısıyla dünyanın konuştuğu tek ülke olurken BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan flaş bir açıklama daha geldi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaşarak, "Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür..." ifadelerini kullandı. İşte AKINCI PT-2'nin göz dolduran özellikleri...
14.03.2021 09:41
- Son Güncelleme: 14.03.2021 09:41
Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor... Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür..." ifadelerine yer verildi.
Bayraktar, AKINCI PT-2'nin iniş kalkış ve uçuş görüntülerini içeren videoyu "Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... #AKINCI PT-2. O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür... #MilliTeknolojiHamlesi" mesajı ile duyurdu.