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AKINCI PT-2 bir testi daha başarıyla geçti! BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan flaş paylaşım!

Türkiye son günlerde SİHA'ların başarısıyla dünyanın konuştuğu tek ülke olurken BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan flaş bir açıklama daha geldi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaşarak, "Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür..." ifadelerini kullandı. İşte AKINCI PT-2'nin göz dolduran özellikleri...

14.03.2021 09:41 - Son Güncelleme: 14.03.2021 09:41
AKINCI PT-2 bir testi daha başarıyla geçti! BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan flaş paylaşım!

Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA bir testi daha başarıyla geçti. Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'nin başarıyla tamamladığı duyuruldu.

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AKINCI PT-2 bir testi daha başarıyla geçti! BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan flaş paylaşım!

Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor... Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür..." ifadelerine yer verildi.

AKINCI PT-2 bir testi daha başarıyla geçti! BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan flaş paylaşım!

"UÇSAN OLMUYOR, UÇMASAN OLMAZ"
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaştı.

AKINCI PT-2 bir testi daha başarıyla geçti! BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan flaş paylaşım!

Bayraktar, AKINCI PT-2'nin iniş kalkış ve uçuş görüntülerini içeren videoyu "Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... #AKINCI PT-2. O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür... #MilliTeknolojiHamlesi" mesajı ile duyurdu.

AKINCI PT-2 bir testi daha başarıyla geçti! BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan flaş paylaşım!

AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi