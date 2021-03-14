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Taksim'in ortasında yükselen şaheser! Taksim Camii'ndeki son durum havadan görüntülendi

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar havadan görüntülendi.

14.03.2021 10:39 - Son Güncelleme: 14.03.2021 10:39
Taksim'in ortasında yükselen şaheser! Taksim Camii'ndeki son durum havadan görüntülendi

Ramazan ayında ibadete açılması beklenen Taksim Camii'ndeki son durum havadan görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taksim'in ortasında yükselen şaheser! Taksim Camii'ndeki son durum havadan görüntülendi

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan camide sona yaklaşılıyor.

Taksim'in ortasında yükselen şaheser! Taksim Camii'ndeki son durum havadan görüntülendi

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar havadan görüntülendi.

Taksim'in ortasında yükselen şaheser! Taksim Camii'ndeki son durum havadan görüntülendi

Yaklaşık iki hafta önce genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandığı kaydedilen caminin ramazan ayında ibadete açılması bekleniyor.

Taksim'in ortasında yükselen şaheser! Taksim Camii'ndeki son durum havadan görüntülendi

İçinin boyanması da tamamlanan caminin çevresindeki peyzaj çalışmalarına ise devam ediliyor.

Taksim'in ortasında yükselen şaheser! Taksim Camii'ndeki son durum havadan görüntülendi
Taksim'in ortasında yükselen şaheser! Taksim Camii'ndeki son durum havadan görüntülendi