Taksim'in ortasında yükselen şaheser! Taksim Camii'ndeki son durum havadan görüntülendi

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar havadan görüntülendi.

14.03.2021 10:39 - Son Güncelleme: 14.03.2021 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





