Gözler kritik Kabine'de! Masada başörtüsü, enflasyonla mücadele ve Yunanistan'ın tahrikleri var
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, başörtüsüne anayasal güvence için hazırlanan taslağın ele alınması bekleniyor. Enflasyonla mücadele ve ekonomi konuları da masada olacak.
23.10.2022 15:39 - Son Güncelleme: 23.10.2022 15:39
Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek.
Terörle mücadele ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının olası gündem başlıkları arasında yer alıyor.