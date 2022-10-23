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Gözler kritik Kabine'de! Masada başörtüsü, enflasyonla mücadele ve Yunanistan'ın tahrikleri var

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, başörtüsüne anayasal güvence için hazırlanan taslağın ele alınması bekleniyor. Enflasyonla mücadele ve ekonomi konuları da masada olacak.

23.10.2022 15:39 - Son Güncelleme: 23.10.2022 15:39
Gözler kritik Kabine’de! Masada başörtüsü, enflasyonla mücadele ve Yunanistan’ın tahrikleri var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

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Gözler kritik Kabine’de! Masada başörtüsü, enflasyonla mücadele ve Yunanistan’ın tahrikleri var

Kabinenin gündeminde başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin olması bekleniyor.

Gözler kritik Kabine’de! Masada başörtüsü, enflasyonla mücadele ve Yunanistan’ın tahrikleri var

Bu kapsamda hazırlanan taslak metin ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bir sunum yapılacak.

Gözler kritik Kabine’de! Masada başörtüsü, enflasyonla mücadele ve Yunanistan’ın tahrikleri var

Gündem başlıkları arasında ekonomi de yer alacak.

Gözler kritik Kabine’de! Masada başörtüsü, enflasyonla mücadele ve Yunanistan’ın tahrikleri var

Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek.

Terörle mücadele ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının olası gündem başlıkları arasında yer alıyor.

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