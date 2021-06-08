Su altında müsilajın etkisini görüntüleyen dalgıçtan ürküten sözler: "Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor"
Son dakika haberi... Müsilaj tehlikesi denizlerimizi tehdit etmeye devam ediyor. İzmit Körfezi'nde müsilajın su altındaki etkisi dalgıçlar tarafından görüntülendi. Dalış eğitmeni Sait Gürer, "Canlıların üzeri müsilaj kaplı. Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor" şeklinde konuştu. Çekilen görüntülerde birçok deniz canlısının üzerinde yapışkan bir tabaka oluştuğu görüldü. Üzeri deniz salyası ile kaplanmış halde bulunan ölü deniz canlıları dikkat çekti.
08.06.2021 15:40
- Son Güncelleme: 08.06.2021 16:10