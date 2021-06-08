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Su altında müsilajın etkisini görüntüleyen dalgıçtan ürküten sözler: "Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor"

Son dakika haberi... Müsilaj tehlikesi denizlerimizi tehdit etmeye devam ediyor. İzmit Körfezi'nde müsilajın su altındaki etkisi dalgıçlar tarafından görüntülendi. Dalış eğitmeni Sait Gürer, "Canlıların üzeri müsilaj kaplı. Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor" şeklinde konuştu. Çekilen görüntülerde birçok deniz canlısının üzerinde yapışkan bir tabaka oluştuğu görüldü. Üzeri deniz salyası ile kaplanmış halde bulunan ölü deniz canlıları dikkat çekti.

08.06.2021 15:40 - Son Güncelleme: 08.06.2021 16:10
Su altında müsilajın etkisini görüntüleyen dalgıçtan ürküten sözler: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

İzmit Körfezi'nde müsilajın su altındaki etkisi dalgıçlar tarafından görüntülendi. Dalış eğitmeni Sait Gürer, "Canlıların üzeri müsilaj kaplı. Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Su altında müsilajın etkisini görüntüleyen dalgıçtan ürküten sözler: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

İzmit Körfezi'nde etkili olan ve deniz yüzeyinde kalın bir tabaka oluşturan müsilajın su altındaki etkisi, dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Su altında müsilajın etkisini görüntüleyen dalgıçtan ürküten sözler: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

İzmit Körfezi'nin çeşitli noktalarına ve farklı derinliklere dalış yapılarak çekilen görüntülerde birçok deniz canlısının üzerinde yapışkan bir tabaka oluştuğu görüldü.

Su altında müsilajın etkisini görüntüleyen dalgıçtan ürküten sözler: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

İzmit Körfezi'nin altında bir çevre felaketi yaşandığını belirten dalış eğitmeni Sait Gürer, "Bir felaket bu. Yukarıda gördüğünüz müsilajın aynısı yaklaşık 25 metre derinlikte görülüyor.

Su altında müsilajın etkisini görüntüleyen dalgıçtan ürküten sözler: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Dalışlarımızda sanki bir bulutun içerisinde gidiyoruz. Canlıların üzeri müsilaj kaplı. Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor.