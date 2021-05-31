Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Kafe ve restoranlar açılacak mı? 1 Haziran'da ne olacak?
Türkiye koronavirüs vakalarının tavan yapmasının ardından tam kapanmaya girmişti. 17 Mayıs'ta tam kapanma sona ererken tam açılma için Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'ı işaret etmişti. Gözler bugün toplanacak Kabine Toplantısı'ndayken milyonlarca kişi çıkacak kararı merak ediyor. Kısmi kapanma ve tam kapanma sürecinde sadece paket servis yapan kafe ve restoranlar 1 Haziran'da açılacak mı? İşte detaylar...
31.05.2021 11:21
- Son Güncelleme: 31.05.2021 11:21
Hafta sonu yasaklarının da kalkmasını talep eden sektör oyuncuları, "Açık alanlarda tam kapasite çalışalım. Pandemi bitmedi. O nedenle kapalı alanda yüzde 50 kapasiteyi biz kendimiz uygulayacağız. Dersimizi aldık. Kurallara harfiyen uyacağız, ihlal edenleri de uyaracağız. Bu dönemden çok yara aldık. Bir daha aç-kapa olmasın" diyor.
Bunda da tam kapanma kararı olduğu için seyahat edenlerin gittikleri yerde sabit kalmaları, eş, dost, akraba ile bir araya gelememelerinin etkisi olduğu bildirildi. Ancak lokanta ve kafelerin açılıp cumartesi günleri sokak sınırlamasının kaldırılması ile birlikte vakalarda yukarı doğru bir gidiş olacağı tahmin ediliyor.