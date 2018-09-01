Görev yerleri değişen 471 mülki idare amirinin isim listesi ve yeni görev yerleri
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın duyurusuna göre Cumhurbaşkanı kararıyla 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 471 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. İstanbul'da 12, İzmir'de 10, Ankara'da 3 ilçenin kaymakamının değiştirildiği açıklandı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki kim hangi göreve atandı? İşte görev yerleri değişen 471 mülki idare amirinin isim listesi ve yeni görev yerleri...
1 Eylül 2018 Cumartesi, 10:05:54 Güncelleme: 10:16:03
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