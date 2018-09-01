Başkan Erdoğana Kırgızistanda sürpriz ikram

Başkan Erdoğan'a Kırgızistan'da sürpriz ikram
Kırgızistan'a giden Erdoğan havalimanında resmi törenle karşılaşırken, bir de sürpriz ikramda bulunuldu.
1 Eylül 2018 Cumartesi, 16:39:55 Güncelleme: 16:41:10
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bişkek'e geldi.
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