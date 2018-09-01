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Başkan Erdoğan'a Kırgızistan'da sürpriz ikram

Kırgızistan'a giden Erdoğan havalimanında resmi törenle karşılaşırken, bir de sürpriz ikramda bulunuldu.

1 Eylül 2018 Cumartesi, 16:39:55 Güncelleme: 16:41:10
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Başkan Erdoğana Kırgızistanda sürpriz ikram

Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde havalimanına inen Başkan Erdoğan burada törenle karşılandı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Ceenbekov daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Salam Asker" diyerek selamladı

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Başkan Erdoğana Kırgızistanda sürpriz ikram

'BORSOK' İKRAMI
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan yöresel kıyafetli iki Kırgız genç kız çiçek takdim ederken, geleneksel Kırgız hamur işi "Borsok" ve bal ikramı yaptı.

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Başkan Erdoğana Kırgızistanda sürpriz ikram

Karşılamada, Kırgız Cumhurbaşkanı Ceenbekov ve eşi Aygül Ceenbekov'un yanı sıra Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

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Başkan Erdoğana Kırgızistanda sürpriz ikram

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bişkek'e geldi.

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Başkan Erdoğana Kırgızistanda sürpriz ikram
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