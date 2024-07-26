Gördüğünüz tüm fotoğrafları unutun! İşte II. Abdülhamid, Atatürk, Enver Paşa, Adnan Menderes'in gençlik fotoğrafları

Tarihe damgasını vurmuş liderlerin gençlik fotoğrafları her zaman merak konusu olmuştur. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde fotoğrafçılığın yaygınlaşmasıyla Sultan Abdülaziz ve sonrasında tahta geçen padişahların portrelerine ulaşabiliyoruz. Bugün sizlerle, 20. yüzyılın Osmanlı padişahlarından dünya liderlerine kadar pek çok önemli ismin gençlik fotoğraflarını paylaşacağız. Bu tarihi kareler geçmişin izlerini günümüze taşıyor ve büyük bir şaşkınlık yaratıyor.